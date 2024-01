Pormal nang idineklara and 450-taong Antipolo Cathedral bilang unang Catholic international shrine sa bansa.

Pormal na idineklara ni Papal Nuncio Archbishop Charles John Brown ang nasabing cathedral, ang tahanan ng imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage, bilang international shrine sa isang misa noong Enero 26.

Noong Hunyo 2022, inanunsyo ng Vatican ang pag-apruba sa petisyon na gawing international shrine ang Antipolo Cathedral.

Ang Antipolo Cathedral ang unang international shrine sa Southeast Asia at ikatlo sa Asya.

Naiibang kapistahan ang idinaos sa paligid ng shrine at kalapit na Sumulong Park na dinaluhan ng mga deboto ng Birhen ng Antipolo at mahigit sa 80 obispo sa bansa sa pamumuno ng bagong itinalagang obispo ng Antipolo na si Bishop Ruperto Santos at Auxiliary Bishop Nolly Buco ng Roman Catholic Diocese of Antipolo.

Kabilang sa mga dumalo sa espesyal na okasyon sina First Lady Louise Araneta-Marcos.

(Carl Santiago)