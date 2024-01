NANGANGAMOY sibakan sa hanay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) kapag napatunayan na sangkot ang mga ito sa nalantad na visa scam na kumita sa mahigit 400 dayuhan na nakapanatili sa bansa gamit ang mga pekeng kompanya.

Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, natuklasan nila noong Disyembre ng nakaraang taon na 459 aplikasyon ng mga dayuhan ang nabigyan ng visa mula sa petisyon ng mga pekeng kompanya.

Blacklisted na aniya ang mga dayuhang ito na karamihan ay napalayas na sa bansa.

“‘Yung ibang nandito pa, nag-initiate tayo ng deportation proceedings against them kasi ang first step is order to leave because of the cancellation of their visas. Kapag hindi sila nag-comply doon sa order to leave, hahanapin ang mga ‘yan at puwersahan nang ide-deport,” paliwanag ni Sandoval.

Dagdag niya, ilang kawani ng ahensiya ang iimbestigahan sa posibilidad na dawit din sila sa pag-iisyu ng pre-arranged employment (9G) visa sa mga pekeng kompanya at lagot aniya ang mga ito kapag natuklasan na may partisipasyon sila sa ilegal na gawain.

Aniya, kumbinsido ang pamunuan ng ahensiya na may mga kasabwat ang apat na abogado ng bureau na idinadawit sa pag-iisyu ng 9G visa na isang requirement sa mga dayuhan para makapagtrabaho at mana­tili sila sa bansa.

Idiniin ni Sandoval na nakatuon ang imbestigasyon sa apat na abogado pero posibleng humaba ang listahan ng mga madadawit sa visa scam base sa magiging resulta ng imbestigasyon sa visa issuance nitong nakaraang limang taon.

Ilalabas aniya ang resulta sa imbestigasyon sa susunod na dalawang araw.

Nauna nag bumuo ang Department of Justice (DOJ) ng task force para imbestigahan ang mga abogado ng BI na maaaring konektado sa nasabing scam.

(Mina Navarro)