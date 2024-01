Bukod sa suhol, pinangakuan din umano ang mga lokal na opisyal at kongresista na pahahabain ang kanilang termino kapag naretoke ang 1987 Constitution.

Ito ang isiniwalat ni Senador Imee Marcos kaya maraming lokal na opisyal at kongresista ang pumayag na mangalap ng pirma sa people’s initiative.

“Panghangbuhay na tayong nakaupo niyan. Kunsabagay ako gusto ko iyan kasi re-electionist ako pero ang pangit naman kaya. Nakakahiya na kami niyan, parang ise-self perpetuate namin ang sarili namin, ang sagwa sagwa namang tignan,” paglalahad ni Marcos sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Nakapasakim naman natin,” diin pa niya.

Nauna rito ay sinabi ni Marcos na P20 milyon ang inilaan sa bawat congressional district sa pagsusulong ng people’s initiative. Huli na nang malaman ng senador na bukod sa suhol ay pinangakuan din ang mga local officials na aalisin ang term limit sa Konstitusyon.

Base sa nasagap ni Marcos, ang timeline ng plebisito sa Cha-cha ay dapat gawin sa Hunyo dahil kapag naatrasado ito ay baka mabulilyaso ang sinusulong na pagretoke ng Konstitusyon.

“Nakita natin talagang pinapaspasan nila kasi nga kapag umabot pa iyan ng Agosto, di na kakayanin. Ang sabi naman ng iba, pag di umabot, pagpipilitan pa rin at ikakansela yung 2025 (elections) o isasabay ang plebisito sa 2025 para karambola na lang lahat,” ani Marcos.

Hindi naman sinisisi ng mga miyembro ng Senado si Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, sa pagpayag nitong madagdagan ng P12 bilyon ang budget ng Commission on Elections (Comelec) upang may panggastos sa pagdaraos ng plebisito ngayong taon.