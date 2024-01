Wala nang Sky Cable broadcast sa cable TV simula sa February 26, 2024.

Sa isang advisory, binanggit ng Sky Cable na alinsunod sa closing conditions ng PLDT-Sky Cable acquisition deal, ang huli ay magiging internet service provider na lamang pagsapit ng nasabing petsa.

“With this deal, the final broadcast and sign-off of SKYcable will be on February 26, 2024 at 11:59 p.m.,” ayon sa advisory.

Binasbasan na ng Philippine Competition Commission ang pagbenta ng broadband business at iba pang assets ng Sky Cable sa PLDT Inc.

“ABS-CBN will disclose material information to update the disclosure made to the exchange on March 16, 2023 once they become available,” ayon sa kompanya.

Hindi na maniningil ang Sky Cable sa kanilang mga subscriber mula January 27 hanggang February 26. Sa kabila nito, ang mga Sky Fiber subscriber naman ay patuloy na magkakaroon ng Internet service.