Ruffa ‘di papatulan pagsasabong sa kanila ni Pokwang

Kahit hindi madalas na magkita, friend ang turing ni Ruffa Gutierrez kay Pokwang.

Naging malapit sina Ruffa, Pokwang nang gawin nila ang ‘The Mommy Returns’ ng Regal Entertainment, Inc. with Gabby Concepcion.

Naloka nga si Ruffa dahil tila may mga pilit na pinagsasabong sila ni Pokwang dahil pinatulan ng Kapuso comedienne ang isang netizen na pinagkumpara silang dalawa.

Sey kasi ng netizen sa X (dating Twitter), “Mamang @pokwang27. Word of advise lang. Be like Ruffa Guttierez. Mas malala pa naging karanasan niya with Ylmaz but never nya nilason utak ng mga anak nya para magtanim ng galit sa kanilang tatay. Ruffa is living peacefully and happily now. Choose to be happy.”

Hindi naman nagpaawat si Pokwang at sinagot ang netizen, “Well hindi ako si Ruffa magkaiba kami sa itsura palang maganda sya malayo sobra, sa pangalan etc. so hindi pwedeng dapat ganito ka kasi ganito sya ok? magkakaiba tayo, magkaiba ng pain at pinagdaanan at pinagdaraanan wala kayong alam.”

May iba namang gustong pagsabungin sina Ruffa, Pokwang dahil doon.

At sey nga ni Ruffa nang makausap namin, “Tama naman si Pokwang, magkaiba kami. Iba ang naging situation namin. Iba ‘yung sa amin ni Yilmaz (Bektas) at iba rin ‘yung sa kanila ng ex niya.

“Ako naman, I really wish Pokwang well. We’re friends!”

So sa ibang gustong pagsabungin sina Ruffa, Pokwang, tumigil na kayo dahil hindi papatol ang isa sa stars ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Saka tama naman si Ruffa na iba ang sitwasyon nila ng ex niyang si Yilmaz sa sitwasyon naman ni Pokwang at ni Lee O’Brian, ‘noh?!

‘Yun na!