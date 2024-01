Karla inudyukang ipagtanggol si Daniel vs. Dominic

Naaliw kami sa isang showbiz personality na kilalang malapit sa mag-inang Karla Estrada, Daniel Padilla.

Inuudyukan kasi ni showbiz personality si Karla na ipagtanggol si Daniel laban kay Dominic Roque.

Nagsalita nga kasi si Dominic na 2020 pa lang ay may gap na ito kay Daniel. Na hindi na nga raw ito nakikikipag-usap sa anak ni Karla.

Na sinabi rin ni Dominic na dahil hindi na sila nag-uusap ni Daniel ay tanging si Kathryn Bernardo lang ang imbitado sa kasal nila ni Bea Alonzo sa ibang bansa.

“Sabi ko talaga kay Karla patulan niya ‘yung mga sinabi ni Dominic. Na dapat niyang ipagtanggol ang anak niya,” sey pa ni showbiz personality.

Marami raw kasing sinabi si Dominic laban kay Daniel.

Sabi naman namin kay showbiz personality, isa kami sa mga nag-interbyu kay Dominic at ang sinabi lang naman nito ay hindi na sila nag-uusap ni Daniel since 2020 kaya tanging si Kathryn lang ang invited sa kasal nila ni Bea.

It turned out na pinalala na naman ng mga marites ang sinabi ni Dominic para lumaki ang away sa pagitan nito at ni Daniel.

Anyway, abangan na lang kung magsasalita nga ba si Karla o dedma na lang siya kay Dominic, ‘noh?! (Jun Lalin)