Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 28, 2024 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 1 Gameir Winner, 4 The Chosen One, 2 Feet Bell, 5 American Ford

R02 – 2 Calle Loreto, 4 Meghan Maxene, 6 Shine, 5 Aphrodite

R03 – 7 Mythic Layla, 6 Money For Shelltex, 1 Del Monte, 2 Isla Puting Bato

R04 – 4 Late Night Lady, 2 Batang Cabrera, 1 Miss Hibiki, 3 King Tiger

R05 – 12 Easy Way, 5 Malibu Bell, 6 Sister Moon, 4 Go Aydan Go

R06 – 6 Mettle Strength, 2 Sinag, 4 Christiano, 5 Hot Legs

R07 – 6 National Treasure, 3 Signature Whiskey, 9 Princes Uno, 1 Bagay Na Bagay

R08 – 5 War Cannon, 7 Gusto Mucho, 3 Palauig, 1 Hamlet

R09 – 5 Stripes Of Pink, 13 Hew Nieve Rahh, 12 Money For Gabriel, 10 El Mundo

Solo Pick: Gameir Winner, Late Night Lady, Easy Way, War Cannon

Longshot: Stripes Of Pink