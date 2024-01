Naaresto ng mga awtoridad sa Hawaii ang isang 21-anyos na Pinoy matapos ang malawakang manhunt operation bunsod ng pagkamatay ng 64-anyos na bystander.

Kinilala ang suspek na si Korey Fariñas.

Sa imbestigasyon ng Honolulu Police, namatay ang biktima na si Andrew Quisquirin matapos tamaan ng ligaw na bala na umano’y pinaputok ni Fariñas matapos ang girian ng dalawang grupo sa Longs drug store sa Waianae noong Enero 20, ng alas-11:00 ng gabi.

Napag-alaman na nakatayo lang ang biktima sa driveway nang masapol ito ng stray bullet.

Ilang araw din nagtago sa pulisya si Fariñas bago ito maaresto.

Posibleng maharap ang suspek sa reklamong manslaughter, first degree attempted murder, 3 counts ng second degree attempted murder at firearms offenses.

(Betchai Julian)