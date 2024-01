Pangkaraniwang ginagamit natin ngayon sa parehong kahulugan ang salitang ‘inisyatiba’ na mula sa Español na ‘iniciativa’ at sa Ingles na ‘initiative’.

Maaaring ituring na madiskarte at mapamaraan ang mayroong inisyatiba. Maaari ring bigyang kahulugan na kalamangan o advantage ang pagkakaroon ng inisyatibang isang tao kung ihahambing sa iba.

Puwede ring sabihing may inisyatiba ang isang tao kapag gusto niyang simulan ang isang gawain kahit hindi inuutusan. O laging pinangungunahan ang kung anumang trabaho lalo’t bago ang trabahong ito para sa lahat, lalo sa mga trabahong walang may gustong magsimula.

Ang pagsisimula ang nasa ubod ng salitang ‘inisyatiba’ na galing sa lumang Latin na ‘initium’ na ang ibig sabihin talaga ay ‘simula’. Ang ‘initium’ ay nasa ubod din ng mga salitang Ingles na ‘initiate’ at ‘initial’.

Sa pangkalahatan, mabuting katangian ang pagkakaroon ng inisyatiba. Kapag may kasama sa trabaho na may inisyatiba, mistulang walang hindi kaya ang grupo. Dahil sa totoo lamang kasi, mahirap simulan ang isang gawaing wala pang nakagagawa, o isang gawaing walang katiyakan ang kalalabasan.

Pero may uri ng ng inisyatiba ang kahina-hinala. Sa aspekto ng pamamahala o governance sa ating bansa, may tinatawag na ‘people’s initiative’. Sa ating Saligang Batas, pinahahalagahan kasi ang people’s initiative, o inisyatiba ng mamamayan para baguhin ang Konstitusyon.

Maganda ang layunin ng ‘people’s initiative’ na nakatadhana sa ating Saligang Batas kung mapatutunayang galing nga sa mamamayan ang inisyatiba o pagsisimula para baguhin ang probisyon sa Konstitusyon. Maaaring may napansin ang karamihan sa atin na bahagi ng Saliganag Batas na hindi na akma sa panahon kaya kailangang baguhin. Tinimbang mabuti ang kalakasan at kahinaan.

Kailangan ang magsisimula at napakagandang pagkakataon sana kung ang mamamayan ang mangunguna at hindi politikong may personal na interes sa pagbabago ng Konstitusyon.

Mabusisi ang proseso sa pagbabago sa ating Konstitusyon. Kailangan ng maraming pagdinig at pagpapatunay na may hindi na akmang probisyon na kailangang amyendahan. Kailangan ding hindi obligado at binayaran ang mamamayan para maging bahagi ng inisyatiba.

Magandang pagkakataon na sa mamamayan magsimula ang pagbabagong ito pero lubhang delikado na maging kasangkapan lamang ng mga politikong may personal na interes. Dahil sa bansang gaya natin, sa dami ng katiwalian at kontrobersiya, lahat ng inisyatiba para baguhin ang Konstitusyon ay dapat paghinalaan, dapat busisiin, dapat kuwestyunin.

Sa uri ng pamahalaang mayroon tayo, ang lahat ng inisyatiba na makaaapekto sa buhay natin lalo’t gagamit ng pondo ay dapat na suriing mabuti.

Magandang magkaroon ng inisyatiba. Mabuting katangian ito. Kailangan sa industriya at komersiyo. Kailangan na rin yata sa kahit anong aspekto ng buhay at lipunan natin. Pero ang anumang inisyatiba sa pagbabago ng Konstitusyon, inisyatiba para magkaroon ng inobasyon, inisyatiba para sa bagong proyekto at serbisyo na ibibigayng isang pamahalaang malaon nang pinangungunahan ng mga ganid, ay dapat paghinalaan.

Laging maghinala kung ang inisyatiba ay mula at para diumano sa pamamahala at kabutihan ng ating pamumuhay.

Dahil sa pamahalaang ito, marami nang politiko ang nagsimula para lang sa proyektong sila rin ang nakinabang.

