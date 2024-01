Feet Bell bibira sa 3YO Maiden

SASALANG pista ang mga kabayong sina Feet Bell at Gameir Winner sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

May distansiyang 1,400 metro, makakatagisan ng bilis nina Gameir Winner at Feet Bell ang apat pang tigasing batang kabayo.

Rerendahan ni class A rider Mark Angelo Alvarez si Feet Bell habang si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez ang gagabay kay Gameir Winner.

Ang ibang kalahok ay sina Hearts Of Steel, The Chosen One, American Ford at Sunshine Jeune sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner, hahamig din ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third ayon sa pagkakasunod.

Komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban ang kalahok na si Heart Of Steel na sasakyan ni Pabs Cabalejo.

Samantala, siyam na races ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo, mahaba-haba ang karera kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)