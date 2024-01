Bong muntik mabulag: Beauty natulala, pinawisan, naiyak

Kung tuluyang nabulag si Senator Bong Revilla, Jr., hinding-hindi nga mapapatawad ni Beauty Gonzalez ang sarili.

Siya nga kasi ang rason kung bakit muntik mabulag si Bong sa taping ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ (Season 2), na siyempre ay hindi naman sinasadya. Na aksidente nga.

“Gusto ko nang matunaw noong time na `yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung saan ako magtatago. I was so nervous, like I don’t know what to do.

“The whole time nakatulala lang talaga ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, magpa-Pasko pa naman (noong nangyari ang aksidente sa kanila ni Bong).

“Ang dami nang tumatakbo sa utak ko. Sabi ko, ‘Shock bulag siya, patay, ginoo ko Lord.’ In-assume ko na talaga na nabulag siya.

“Kasi noong magpunta siya sa ospital, tatlong oras akong naghintay sa taping. Ang dami talagang tumakbo sa isip ko. Pawis na pawis ako.

“Pawis na pawis ang kili-kili ko!

“Kaya noong bumalik siya sa set, iyak din ako nang iyak. Panay ang tanong ko kung okey ba siya, kung nakakakita ba talaga siya.

“Biniro ko na siya. Pero talagang kinabahan ako.

“Pero, ang natutunan ko talaga ay mag-ingat talaga, na palaging magdasal. Kasi nag-pray lang ako nang nag-pray noon. At totoo talaga ang Diyos, kaya okey siya, at guwapo pa rin.

“Unforgettable experience `yon sa akin, and I don’t want it to happen talaga, o ayaw talaga nating mangyari sa kahit sino. Hindi ko ‘yon makakalimutan habangbuhay,” seryosong kuwento ni Beauty.

Para kay Bong, aksidente ang nangyari, at walang dapat sisihin. Hindi raw sila pinabayaan ng Diyos, kaya masayang-masaya siya.

Pero sabi nga, doble ingat dapat, para maiwasan ang mga ganung aksidente, lalo na at mata ang tinamaan na sobrang sensitive, ‘di ba?

“At the end of the day, pogi pa rin ako!” pabirong chika ni Bong. (Dondon Sermino)