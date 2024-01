‘Black Rider’ delayed bayad sa mga stuntman

Naku ha, iniintriga ngayon ang teleseryeng ‘Black Rider’ dahil sa talent fee (TF) ng mga stuntman.

Sa Facebook post kasi ng GMA Public Affairs ay may isang nagpakilalang stuntman na nag-komento na sana raw ay mabayaran na ang TF nilang sa nasabing action serye ni Ruru Madrid.

“Sana mabayaran na po kaming mga stuntman… August to October po kami nag-taping, hanggang ngayon, wala pa rin sahod,” komento niya.

Sa huli ay hangad daw niya na sana at maayos daw ng pamunuan ng programa ang kanilang problema.

May mga netizen ang nakisimpatya at nag-reply sa comment ng nasabing stuntman.

Sey ng isang netizen, “Pre, gumaganda ang palabas na action dahil sa mga stuntman. Masakit, sa sahod, mababa na, delay pa, ‘di na tama ’yan. Tapos, nagtagumpay sila, stuntman naghihirap sa puyat, pagod, at pagsahod hirap pa rin. Sana may makatulong at maayos ang TF ng stuntman.”

Wala pang opisyal na pahayag ang GMA Public Affairs at GMA Network tungkol sa akusasyon ng stuntman, pero panigurado naman na aaksyunan nila agad ito.

Ayon naman sa isang source ng editor naming si Jun Lalin, natuklasan nga raw ng nga taga-Kapuso Network ang palpak na sistema sa bayad ng stuntmen.

Sinabi nga raw ng source na ang ‘Black Rider’ ay under new management starting this week dahil na-discover nila a couple weeks back that there were a few unpaid suppliers from last year.

Ang stuntman team of Erwin Tagle ay kasama sa mga hindi agad nabayaran, pero natanggap na raw ng mga ito ang kanilang check noong January 25.

Bukas naman ang Abante para sa panig ng Kapuso network. (Byx Almacen)