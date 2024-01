Mariing itinanggi ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado ang mga alegasyon na ang Bagong Pilipinas campaign kick-off rally ngayong Linggo, Enero 28, ay gagamitin para itulak ang Charter change.

“Definitely not. This is an activity by the Executive Department for the covenant of Bagong Pilipinas. This is the Executive Department’s way of showing its commitment that it will do its job,” giit ni PCO Undersecretary Gerard Baria sa isang forum sa Quezon City.

Aniya, hindi gawin ng Executive Department of ang pagsusulong ng Charter change dahil trabaho ito ng Kongreso. Ang Bagong Pilipinas rally umano ay para maiparating ng gobyerno sa publiko ang pangako sa pag-level up ng serbisyo.

“We are talking about empowering the Filipino at its very core,” sabi naman ni PCO Director Cris Villonco.

Nauna rito, sinabi ni Bayan Muna chairman Neri Colmenares na pakay ng rally na masuportahan ang Charter change lalo pa’t napupulaan ang isinusulong na people’s initiative.