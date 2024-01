Anntonia dadalawin si Michelle sa ‘Pinas

Inaabangan na ang muling pagkikita nina Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee at Miss Universe 2023 First Runner-up Anntonia Porsild next week.

Pupunta kasi sa Pilipinas ang Thai beauty queen sa Lunes (January 29), pero hanggang Miyorkoles lang siya sa bansa.

Marami nga ang na-excite nang mag-post sa Facebook ang Miss Universe Thailand ng Tagalog word na ‘Mabuhay’ na hudyat ng pagbisita ni Anntonia sa ating bansa.

Mas lalo pang na-excite ang PorDee fans sa naging komento ng MU Thailand sa kanilang post.

“We love the Philippines, not long to wait. Let’s create special moments soon,” komento ng MU Thailand.

Napamahal siya sa mga Pinoy dahil sa naging special friendship nila ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na si Michelle.

Hindi lang mga Pinoy at Thais ang kinilig sa kanilang dalawa dahil pati na rin ang beauty pageant enthusiasts sa buong mundo ay nagustuhan ang pagsi-‘ship’ sa kanila.

Mukhang mahal na rin ni Anntonia ang mga Pinoy at ang Pilipinas dahil sa kakatapos lamang na Miss Global 2023 kung saan hosts sila ni Nico Locco ay ilang beses niyang sinigaw ang, “Mabuhay, Philippines!”

Aminado naman siya na pressured siya sa pagho-host ng nasabing pageant na ginanap sa Cambodia kaya naging go-to greeting niya raw ang “Mabuhay, Philippines!”

Napansin din ng mga faney na suot-suot nito ang bracelet na niregalo sa kanya ni Michelle sa isang event ng Miss Global 2023.

Siyempre kilig na kilig ang mga Pinoy lalo na ang mga PorDee fans at excited na nga sila na makita in person ang sweet moments nina Anntonia at Michelle dito mismo sa Pilipinas.

Exciting! (Byx Almacen)