Alden bet ni Celeste Cortesi

Tuloy-tuloy si Celeste Cortesi na mag-aral magsalita ng Tagalog. Plano raw talaga niyang mag-artista noon pa man.

Katunayan, bago pa siya sumalang sa pageantry, nag-workshop na muna siya, dahil gusto talaga niyang mag-artista.

Naputol lang daw ang acting workshop na `yon noong nag-training na siya para sa Miss Universe Philippines 2022, na nakuha nga niya ang titulo, at lalo pa noong nag-training na siya para sa Miss Universe 2022.

Pero ngayon daw na tapos na ang pangarap niya sa pageantry, mas nagpo-focus na siya sa acting workshop.

At `yun nga, kasama siya sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ (Season 2) ni Senator Bong Revilla, Beauty Gonzalez, sa GMA-7.

“It’s a new challenge and I think it will makes me learn and grow more and it’s a passion,” sabi ni Celeste.

Amazing nga ang description niya sa karanasan niya sa taping nila ni Sen. Bong. At pangarap din niya ang gumawa ng mas marami pang project, lalo na kung action genre.

At sa tanong kung sino ang gusto niyang makasama sa trabaho?

“Sana tall and guwapo. Hahahaha!” sagot ni Celeste.

So, kering-keri si Alden Richards, di ba?

“I know Alden. He’s a good friend of mine.

“Sana magkatrabaho kami. Let’s see.

“We’ve been going to the same gym together. He’s such a good actor. I hear so many good things about him.

“So definitely, if I have given the chance to work with him, it will be a very good chance for me to learn and grow,” sabi ni Celeste.

Siyempre, bet din ni Celeste na makatrabaho si Michelle Dee (Miss Universe Philippines 2023).

“For a project, I’m pretty much open to explore anything, just because it’s a professional environment. Of course, I would love to work with Michelle Dee. She’s my friend.

“And she’s taller than me. Hahahaha!” chika pa ni Celeste.

Oh, bongga, ‘di ba?

Aba, promising nga rin kung si Alden ang leading man, at mga beauty queen ang mga kasama niya, na mag-aagawan sa kanya, ha!