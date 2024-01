Aby Maraño pukpukan ensayo sa Chery Tiggo

BALEWALA ang matinding pagpapakondisyon ni Abigail “Aby” Maraño sa bago nitong koponan na Chery Tiggo Crossovers kung saan nagawa pa nitong magpasalamat sa mahirap na isinasagawang pagsasanay para sa nalalapit nitong pagsabak sa bagong season ng Philippine Volleyball League (PVL).

“Grateful for the hard work we rendered this week, thank you Lord!,” post ng dating two-time UAAP Most Valuable Player sa Season 74 at 75 at dating team captain (2012-2014) ng De La Salle University (DLSU)

Lady Spikers.

Ipinakita din ng Bachelor of Arts in Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media ang litrato habang kasama ang ibang miyembro ng Crossovers habang nagpapahinga na nakababad sa tubig matapos ang ensayo.

“So grateful to finally start the year with a new team I can call family, too. Some players, coaching staff and even the management were my colleagues in the past. I guess this is a continuation of the great relationship we built before. I can’t wait to give everything I’ve got for @cherytiggocrossoversph to win championships again. RAWR, salamat sa pagbubukas ng pinto ninyo para sa amin ni @vsgalang,” sabi pa ni Maraño.

Isa sa mga premyadong middle blocker sa bansa, ang dating team captain din ng national women’s volleyball squad ay nasasabik na ipagpatuloy ang paghataw para sa Chery Tiggo na agad kinuha ang kanyang serbisyo matapos na magdeklara ng pag-disband ang F2 Logistics.

Inaasahang bibitbitin ni Maraño ang malawak na ekspiriyensa nito patungo sa Crossovers na naghahangad maulit ang tangi nitong napanalunang titulo noong 2021 Open Conference.

(Lito Oredo)