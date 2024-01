9 maute member sa 2 oras ratratan

Patay ang siyam na miyembro ng Dawlah Islamiyah-Maute group matapos makaengkwentro ang 3rd Scout Ranger Battalion OPCON 103Bde, 1ID, Philippine Army.

Nangyari ang sagupaan sa Brgy Tapurog, Piagapo, Lanao Del Sur, na umabot ng 2-oras.

Ayon kay PA public affairs chief Colonel Louie Dema-ala, kabilang sa napatay si Saumay Saiden, na isa sa apat na itinuturong primary suspect sa pambobomba sa Mindanao State University (MSU) noong December 2023.

Napatay din si Abdul Hadi na diumano’y gumawa ng improvised explosive device sa insidente.

Kabilang din sa nasawi sina Salman, Lacson M. Timbang, King Fahad Dalig Untie, Asnawi Mael, Mauwiyah at Mohaimen habang ang isa ay di pa nakikilala.

Narekober naman sa mga terorista ang walong high powered firearms.

Nasugatan naman sa engkwentro ang apat na sundalo na nagpapagaling na sa ospital.

“Our thoughts and prayers are with the four soldiers who sustained injuries during the said operation,” ayon kay Dema-ala.

(Natalia Antonio)