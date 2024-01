Hindi sapat ang karagdagang 30,000 guro na planong kunin ng Department of Education upang mabawasan ang trabaho ng mga titser.

Ayon sa People’s Education Commission (PEdCom), ang 30,000 bagong guro ay kapos pa rin sa aktuwal na requirement kaya mananatiling “overworked and undersupported” pa rin ang mga titser.

“The absence of sufficient support personnel has resulted in massive workloads for teachers. Despite their dedication, the sheer numbers make it challenging for educators to provide quality education,” saad ni Dr. David Michael San Juan, PEdCom lead convenor.