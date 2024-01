Sharon Cuneta bibida sa Hollywood series

Nataranta, nagbunyi ang fans, supporters ng Megastar na si Sharon Cuneta dahil sa ipinost niya sa kanyang social media accounts.

Inquiry iyon para sa isang Hollywood TV series na kukunan sa Los Angeles, California simula sa buwan ng Mayo.

Tsine-check nga ang availability ni Sharon.

Siyempre ikinatuwa ‘yon ng mga nagmamahal sa Megastar.

Kung swak naman ang schedule ni Sharon ay bibida siya sa isang Hollywood TV series.

Ang bongga, ha!

Caption ni Sharon, “From my U.S. management. I think I wanna do this! But waiting for my scheds pa here. Pag natuloy ito hay salamat malalayo ako ng konting tagal sa Pilipinas sama ko pamilya ko! Thinking hard and praying pa. I have a movie that is supposed to start filming soon, plus a concert tour – solo or not doesn’t matter to me! I want this but I have previous commitments. Let’s see…”

Marami naman ang nagsabing sana ay matuloy iyon.

Wala namang magiging problema sa working permit ang Megastar dahil ang alam nga namin ay green card holder siya, ha!

Ang bongga lang na mapanood si Sharon sa isang Hollywood TV series.

How exciting! (Jun Lalin)