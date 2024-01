Kumbinsido si Senadora Imee Marcos na ang kampo ng kanyang pinsang si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nasa likod ng umano’y P20 milyong alokasyon para sa bawat congressional district upang itulak ang People’s Initiative bilang paraan ng Charter change (Cha-cha).

“Opisina niya ang nag-alok ng P20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila `yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat, at ibibigay nila nang buong-buo itong economic provisions etcetera,” pahayag ni Marcos sa Zoom interview ng mga reporter.

“o, definitely, that’s derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved,” dagdag pa niya.

Sa Martes, Enero 30, magsasagawa ng pagdinig ang Senate committee on electoral reforms na pinamunuan ni Marcos kaugnay ng pag-aalok umano ng ayuda sa publiko kapalit ng kanilang pirma para sa People’s Initiative.

Sa hiwalay na panayam sa radyo, sinabi ni Marcos na bagama’t bukas ang Senado na rebisahin ang economic provisions ng Saligang Batas, dapat aniya tiyakin na na sumusunod ito sa tamang proseso at hindi para linlangin ang publiko.

“Ang mga senador hindi naman tutol sa pagbabago ng economic provision. Sabi nga namin, tama naman `yan, overdue na nga `yan. Hindi rin kami tutol sa People’s Initiative sa tamang pamamaraan. Pero `wag nililinlang `yong mga tao na may kinalaman sa ayuda, higit sa lahat `wag namang pera para sa pirma. Hindi tama ‘yon,” pahayag ni Marcos sa Teleradyo Serbisyo.

Samantala, mariing itinanggi ni Romualdez ang mga alegasyon ni Marcos at na ang kanyang tanggapan ang nasa likod umano ng P20 milyong alokasyon para itulak ang People’s Initiative.

Hinimok ni Romualdez si Marcos na patunayan ang kanyang mga alegasyon.

“That is baseless, nagma-marites siguro, nakikinig sa mga Marites. I’d like her to prove it and you know, she has the proper means and ways and she can go to whatever court, Comelec? Prove it kasi maraming Marites na lumalabas dyan sa Senate, lot of speculations,” depensa ni Romualdez.

Aniya, matagal nang hindi sila nagkikita ng kanyang pinsang senador kung kaya’t wala siyang pagkakataong makausap ito.

“I haven’t had the opportunity to speak to her recently so I’m not aware where this is all coming from, about her interpreting… Hindi ako nagtatampo sa kanya. I respect her as my cousin, as my senator and we leave it at that. Free anytime, she can give me a call, she can text me anytime, clarify anything. But if she prefers to do it out in the media, that’s her prerogative but there’s no truth to that,” ani Romualdez. (Dindo Matining/Eralyn Prado/Billy Begas)