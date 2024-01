Roma Mae Doromal excited sa bagong papel

MABIGAT na tungkulin pero handa sa responsibilidad ang bagong kapitana ng Ateneo Blue Eagles na si Roma Mae Doromal sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament simula Pebrero 17 sa Smart Araneta Coliseum.

Isa na sa natatanging senior player ng Ateneo ang 23-anyos na libero matapos mag-alisan sina Faith Nisperos at Vanessa “Vanie” Gandler patungong Premier Volleyball League (PVL) noong isang taon.

Makakatulong ng 5-foot-4 floor defender sina middle blocker AC Miner at opposite hitter Lyann De Guzman, maging sina Geezel Tsunashima, Faye Nisperos, Takako Fujimoto, at incoming rookie setter mula Bacolod Tay Tung High School na si Katherine Cortez.

“Siyempre super grateful ako and blessed to have this privilege na ma-lead sila. And at the same time, ‘di siya smooth sailing,” pahayag ni Doromal sa panayam rito ng One Sports at UAAP Varsity Channel. “Challenging talaga siya to lead a rebuilding team and specifically bago rin ‘yung coach namin. So far naman kaya naman and at the same time with the help of my teammates, ‘di naman sila mahirap i-lead.”

Susubuking pasiglahin ni Doromal ang batang koponan sa pamamagitan ng kanyang malinaw at maayos na komunikasyon, higit na sa bagong head coach na si Brazilian Sergio Veloso na pumalit sa pwesto ni Oliver Almadro.

Tatangkaing pagtulungan nina Doromal at Veloso na mapaganda ang 4-10 kartada ng Blue Eagles sa nagdaang 85th season para sa sixth place, upang tapusin ang mahabang taon ng pananatili sa Final Four sapol nang makuha ang kampeonato noong 76th, 77th at 81st season.

“At si coach din, ‘di naman niya pinapahirapan ‘yung trabaho ko [as a captain]. Masaya naman and super grateful ako na ma-lead sila,” eksplika ni Doromal para sa bagong responsibilidad.

Nakakuha rin ng karagdagang pandaigdigang paglalaro sina Doromal at Miner nang maging parte ang mga ito ng National Team para sa SEA V-League katapat ang mga powerhouses na Vietnam, Indonesia at perennial champions na Thailand.

Minsang kinilala si Doromal sa pagiging Best Digger sa UAAP Season 85, habang ginawaran itong Best Libero sa PVL Collegiate Conference.

(Gerard Arce)