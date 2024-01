Pia Wurtzbach pinagmalaki ang ‘umbok’ sa tiyan

May ‘umbok’ nga sa tiyan si Pia Wurtzbach! Halatang-halata na ang ‘umbok’ na `yon, na inaasam ng maraming kababaihan.

Aba, pinaghirapan nga naman ang ‘umbok’ na `yon, kaya dapat lang ipagmalaki.

Pero, kung ang umbok na dahil sa pagbubuntis ang iniisip niyo, mali kayo. May mga hinala nga na buntis na si Pia, dahil sa ilang mga photo na lumabas na medyo malaki na ang kanyang tiyan, base sa angulo.

At marahil, `yun ang naging inspirasyon ni Pia. Pero heto nga, may umbok na ang kanyang tiyan, at masisilip na nga `yon sa latest Instagram story niya, na nakapang-gym outfit, ha!

Sumisilip na nga ang ‘abs’ sa kanyang tiyan, na pinaghirapan talaga niya nang husto, sa tulong na rin ng mister niyang si Jeremy Jauncey.

Aminado naman si Pia na tumaba siya nitong nakalipas na holiday season, dahil na rin sa dami ng okasyon, pa-lafang sa bawat lugar, o bawat bansa na pinuntahan nila.

“A work in progress.

“The abs slowly making a comeback after all the indulgence I had over the holidays,” sabi pa ni Pia.

Sanaol, kayang magkaroon ng abs, kapag ginusto agad-agad!

Grabe ang disiplina ni Pia. Na kapag nararamdaman niyang nadadagdagan na siya ng timbang, tumotodo agad siya sa pagdyi-gym.

Again, kung asawa mo naman si Jeremy, na super ganda ng katawan, aba, mahahawa ka talaga sa kasipagan niya, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)