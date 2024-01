Ogie Alcasid pineke, malamang magreklamo sa NBI

Nag-warning ang singer-songwriter na si Ogie Alcasid sa kanyang social media accounts nitong Huwebes.

Umalma na nga si Ogie sa isang fake account niya, ha!

Sabi niya sa caption, “Guys hindi po ako ito. I have seen several posts of these and some have been reported pero wala pa ring tigil yung iba. Nakakalungkot po. Please do not follow and believe these people. Unless I personally post on my soc meds any products, all of that you see claiming that i have endorsed them is false. The Lord Bless us all.”

Pinalalabas pa ng fake account na ‘yon na na-hospital si Ogie at gumaling dahil sa isang produktong ine-endorse raw nito.

Nang magka-chat kami ni Ogie habang nasa ‘It’s Showtime’ siya ay obvious na napipikon na rin siya sa mga ganung fake account na pilit na pinalalabas na nag-e-endorse siya ng mga produkto.

Sabi ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid, “Dami ganun, eh. Haaay. Ayaw talagang tumigil!”

At may mga nag-a-advice na rin kay Ogie na gumawa na siya ng legal action tungkol sa mga namemeke sa kanya.

May nagsabing magreklamo na siya sa NBI.

“Ang daming ganyan kaya iniisip ko na na gumawa ng legal action,” sabi ni Ogie.

So hindi nakakapagtaka kung isa nga sa mga araw na ito ay dumulog na si Ogie sa NBI para magpasaklolo sa mga namemeke sa kanya.

Hindi rin kami magtataka kung isama na niya si Regine na magreklamo dahil marami rin ang namemeke sa Asia’s Songbird sa social media, ha!

‘Yun na!