Inaasahang magkakaroon na ng sapat na suplay ng enerhiya sa Luzon, Visayas at Mindanao matapos opisyal na buksan ang tatlong pangunahing power grid ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa ginanap na ceremonial switch-on sa Malacañang nitong Biyernes ng hapon, Enero 26.

Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya para sa 450 megawatt Mindanao-Visayas Interconnection Project (MVIP) na nagsusuplay ng enerhiya mula sa Manila, Cebu at Lanao del Norte.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na nagagalak siya dahil nagbunga ang kanyang paghihintay para sa katuparan ng 450-megawatt MVIP.

Ito aniya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na konektado na ang tatlong major power grids ng Luzon, Visayas at Mindanao.

Sinabi naman ng NGCP na ang katuparan ng proyektong ito ay patunay ng pagkakaisa ng Philippine grid at senyales ng ganap na commercial operations ng interconnection.

Ayon pa sa NGCP, ang Manila- Visayas-Mindanao interconnection project na nagkakahalaga ng P51.3 bilyong piso ay maituturing na mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng paghahatid ng matatag na power transmission services at energy resource sharing. (Ailee Taliping/Prince Golez)