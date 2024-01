Mga simpleng paraan sa pagkamit ng zero waste

Gumagamit pa rin ba kayo ng disposable plastic bags sa pamimili? Natanong ko lang dahil ngayong January ay Zero Waste Month celebration. Kaugnay kasi ng goal na zero waste ay ang pagbabawas natin sa paggamit ng mga disposable plastics at makapag-shift na sa paggamit ng ecobags, paper bags, reusable food containers, reusable water bottles, at mga katulad pa na gamit.

Ang goal kasi nito ay gawing zero o pinakamababa ang produksyon ng basura sa pamamagitan ng wastong pagtatapon, pagsusuri, at paggamit ng sustainable na mga materyales. Kahit sa simpleng paraan, magiging mas responsable tayong tagapangalaga ng ating kalikasan at bahagi ng solusyon sa problema sa basura.

Narito ang ilang mga paraan na pwede naging simulan:

1. Paggamit ng cloth o eco bags. Palitan ang plastik na bags ng tela upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastics na nakakadagdag sa mga basurang hindi nabubulok.

2. Kapag bumibili sa palengke, supermarket o malls, laging magdala ng eco bag, at reusable na lagayan para sa karne, isda at iba pang wet food.

3. Pamimili ng maramihan. Medyo challenging ito sa atin na sanay sa tingi-tingi culture na hindi naman maiiwasan dahil sa limitadong badyet. Pero kung may kakayanan ay mas maiging pumunta sa mga tindahan ng wholesale at magdala ng sariling lalagyan para sa mga produktong kailangan natin.

4. ⁠Recycling at Segregation. Itapon ang basura sa tamang paraan at ihiwalay ang biodegradable mula sa non-biodegradable.

5. Pag-aayos at Pag-Reuse. Huwag agad itapon ang mga sirang bagay. Subukan itong ayusin o gamitin muli bago itapon.

6. Palaging magdala ng tumbler. Malaki ang natitipid sa pagdadala ng tumbler dahil kapag nauhaw tayo ay di na kailangang bumili nang bumili ng bottled water. Sa una lang medyo magastos dahil kailangang mag-invest sa mga gamit na ito pero sa katagalan ay makakatipid naman.

7. Piliing gumamit ng reusable na plato, kutsara, at tinidor. Sa aming opisina, aminado akong nasasabihan ko ang aking staff kapag nakita kong gumagamit ng mga plastic at disposable na straw, kutsara at tinidor.

Dumarami na ang mga local government units na nagpapatupad ng ban sa paggamit ng plastic sa mga palengke, pamilihan, at restaurants sa kani-kanilang lugar. At positibo ako na unti-unting makakasanayan na ng bawat Pinoy ang simpleng pagbabawas ng paggamit ng iba’t ibang uri ng plastic at palagiang paggamit ng reusable items. Ang mga munting hakbang na ito ay may malaking epekto kapag nagiging bahagi na ng pang-araw-araw nating pamumuhay.Hindi lang kapakanan natin ang ating napapangalagaan, kundi pati na ang kinabukasan ng susunod na henerasyon.