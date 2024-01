Nanguna ang Meralco, isa sa mga kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Pangilinan, sa ginanap na ika-20 Philippine Quill Awards pagkatapos nito mag-uwi ng 28 na awards para sa mga programa ng kumpanya na nakatuon sa pampublikong serbisyo, sustainability, at innovation sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon.

“Ang mga pagkilalang ito ay nagsisilbing inspirasyon sa buong Meralco na lalo pang paghusayan ang aming mga programang pampublikong komunikasyon para makapaghatid ng mas magandang serbisyo sa publiko,” ani Meralco Vice President at Head ng Corporate Communications Joe R. Zaldarriaga.

Tanging ang Meralco pa lamang ang nakapagkamit ng karangalan na maitanghal na “Company of the Year” sa loob ng tatlong magkakasunod na taon. Sa katatapos lamang na pagpaparangal, itinanghal ang Meralco na 1st Runner Up.

Ang Philippine Quill Awards ay pinapangunahan ng International Association of Business Communicators Philippines at itinuturing isa sa pinakaminimithing parangal ng mga kumpanya sa larangan ng komunikasyon. Kinikilala nito ang husay at dedikasyon ng mga kumpanya sa pagpapatupad ng mga programang nagpapakita ng mahusay at epektibong komunikasyon sa iba’t-ibang industriya.