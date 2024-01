Marcio Lassiter nag-init sa tres, SMB kumakatok na sa Finals

Semis Game 3 sa Linggo:

(Mall of Asia Arena)

3:00pm – Phoenix vs Magnolia

6:30pm – Ginebra vs SMB

PURO na ang San Miguel Beer sa Finals ng PBA Commissioner’s Cup, ipinagpag ang comeback ng Ginebra hanggang kubrahin ang 106-96 win sa Game 2 ng semis Biyernes ng gabi sa MOA Arena.

Sinikwat ang first two games ng best-of-five, pwede nang walisin ng Beermen ang series sa Game 3 sa Linggo sa Pasay venue din.

Na-sweep ng Gins ang SMB sa semis ng Governors Cup noong nakaraang season.

Inilista ng Beermen ang first 10 points ng laro, nakabalik ang Ginebra para agawin ang lead 46-43 sa break at 65-60 sa bukana ng second half.

“We just wanted to start strong because we knew Ginebra was gonna come out fighting,” ani coach Jorge Gallen. “I just told the boys to try to dictate the tempo of the game and to match their energy which came out very good for our start.”

Inilista ni Bennie Boatwright ang 13 sa kanyang game-high 38 points sa third quarter para giyahan ang balik ng SMB, nang mabawi ang trangko 76-74 papasok ng fourth ay hindi na bumitaw.

Naka-anim na tres si Boatwright, may 9 rebounds pa. Bumakas sina CJ Perez at June Mar Fajardo ng tig-17 points, 16 kay Marcio Lassiter na 4 for 7 sa labas ng arc para tanghaling Best Player of the Game.

May 14 rebounds at career-high 6 blocks pa si Fajardo.

Pumapang-anim na si Lassiter sa all-time career list ng 3-pointers made sa 1,164, nasa unahan lang si Ronnie Magsanoc (1,171) na nasa venue din kagabi.

Nawalan ng saysay ang career playoff high-tying 27 points mula 6/8 shooting sa 3s ni Jamie Malonzo sa Gins. May 25 markers si Tony Bishop.

Naka-13 points si Maverick Ahanmisi at tig-9 sina Scottie Thompson at Christian Standhardinger pero 13 of 38 combined lang mula sa field ang tatlo. (Vladi Eduarte)