Maja Salvador emotional sa surprise nina Maine, MJ

Naging emosyonal si Maja Salvador sa binigay na surprise baby shower nina Maine Mendoza at MJ Lastimosa.

Ibinahagi ni MJ sa kanyang Instagram account ang ilang photos nila sa naganap na baby shower kung saan super nag-enjoy at happy si Maja.

Sey ng dating beauty queen sa kanyang post, “Added this night to my 3M core memories @maja @mainedcm (with Slice of Pizza emoji)… We can’t wait to meet you baby (with Dragon emoji).. You’re already sooooo loved little one (with Brown Heart emoji). I can already picture you with your Mama and Dada (with Pleading Face emoji) @maja @rambonunez. What a sight would that be in a few months (with Pleading Face & Sparkle emojis). Just utterly beautiful, I am sure of that.”

Sa kanyang naging komento ay nagpasalamat si Maja.

“Thank you, Sez! (with White heart emoji) Salamat sa time, umuwi ka pa talaga para i-surprise ako hahaha,” komento ni Maja.

Makikita rin sa post ni MJ na kasama ni Maine ang asawa nito na si Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde.

Nagbahagi rin si Maine ng mga photos sa nasabing baby shower na pinost niya sa kanyang Instagram story

Sa isang photo ay makikita na naging emosyonal si Maja sa naganap na baby shower.

Caption ni Maine, “We love you, Super Mom (to-be!) @maja (with White Heart emoji).”

Ni-repost naman ng asawa ni Maja na si Rambo Nuñez ang post ni Maine kung saan nagpasalamat siya.

“Thanks for making Maja genuinely surprised and happy, @mainedcm.”

Nakaka-touch naman talaga ang ginawa nina Maine at MJ para sa kaibigan nila.

Panigurado kapag si Maine naman ang nabuntis ay susurpresahin din siya ni Maja ng isang bonggang baby shower. (Byx Almacen)