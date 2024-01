Loisa Andalio mugto mata sa kaiiyak

Pinuri ng mga netizen at kapwa artista ang acting ni Loisa Andalio sa teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Sa nasabi kasing eksena ay nag-iiiyak ang character ni Loisa habang hino-hostage ng character ni Epy Quizon at hindi nga raw dito nagpahuli ang girlfriend ni Ronnie Alonte kina Sunshine Dizon at Epy pagdating sa aktingan.

“CLAP! CLAP! CLAP,” sey ng ilang netizens.

Sey naman ng ibang netizen, “Right project and role lang pala ang kailangan para mailabas ng isang artista ang ‘best’ n’ya. Grabe, ang laki ng improvement ni Loisa dito at kaka-awaan mo talaga siya kasi siya ang aping-api sa serye na ‘to. Hoping to see her sa big screen naman. Of course, congrats din sa lahat ng cast.”

May netizen naman na tinawag si Loisa na ‘new action drama queen’.

Hindi nga lang ang mga netizen ang pumuri a girlfriend ni Ronnie dahil pati na rin ang ilang kapwa niya artista ay hanga sa kanya gaya ng former housemate ng ‘Pinoy Big Brother Connect’ na si Justin Dizon.

Sey nito, “Ang galing ni Loisa Andalio, please lang.”

Samantala, ibinahagi naman ni Loisa ang picture ng kanyang mga mata isang araw matapos kuhunan ang nasabing hostage scene.

Sa nasabing picture makikita na namaga ang kanyang mga mata dahil sa kakaiiyak sa teleserye.

Well, sulit naman ang pagod ni Loisa dahil bawing-bawi naman siya sa mga umuulang papuri na natatanggap niya.