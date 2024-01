Jeng’s Had Enough humarurot sa 3YO

NASUNGKIT ng connection ni Jeng’s Had Enough ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Miyerkoles ng gabi sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nagkaroon ng aksidente sa rektahan sa huling 150 metro ng karera, habang nasa unahan ang kabayong si Free Dom ay nalaglag ang hinete nitong si RM Adona kaya nagkaroon ng pagkakataon na manalo si Jeng’s Had Enough na nasa segundo pwesto.

Tinawid ni Jeng’s Had Enough ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Golden Jaraywa, tersero si Galactus habang pang-apat si Victorious.

Hindi nakasama sa timbangan si Free Dom dahil tinawid nito ang finish line ng walang hinete, pagdating sa huling kurbada ay abante si Free Dom ng dalawang kabayo kay Jeng’s Had Enough at ilang hakbang sa rektahan ay umuga ang una, dahilan para malaglag ang kanyang hinete.

Sinakyan ni jockey Jonathan Flores, inirehistro ni Jeng’s Had Enough ang tiyempong 1:16 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JJ Lorenz III ang P22,000 added prize.

Nakopo ng breeder ng nanalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod, sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)