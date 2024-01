Jayson Tatum binalikat Boston laban sa Miami

HINIYA muli ng Boston ang Miami sa kanilang East finals rematch nitong Huwebes.

Umiskor ng 15 pataas ang limang starters ng Celtics para ilampaso ang Heat 143-110.

Umiskor ng 26 si Jayson Tatum, naka-19 si Kristaps Porzingis bago inabot ng sprained left ankle.

Nagbaon ng 22 3-pointers ang Boston, apat dito kay Jaylen Brown na tumapos ng 18 points. May 17 markers pa si Jrue Holiday.

“This game was really good, but it means nothing at all in the grand scheme of things if we don’t take the lessons that we need to and apply it to the next game,” ani C’s coach Joe Mazzulla.

Tinalo ng Miami ang Boston as East finals noong nakaraang season. Ngayong 2023-24, nasa unahan ng pulutong ang Celtics bitbit ang NBA-best 35-10.

Ang 143 na ang pinakamalaking iniskor ng Boston kontra Miami, at ang 33-point margin ang pinakamalaking tambakang panalo ng Celtics laban sa Heat sa 172 meetings kasama ang playoffs.

Nasa 7th sa conference ang Miami (24-21).

Hindi umubra ang tig-19 points nina Bam Adebayo at Tyler Herro sa Heat. May 17 markers si Jimmy Butler.

Sa ibang resulta, umiskor ng 26 si OG Anunoby, dinagdagan ng 21 ni Jalen Brunson at pinulbos ng New York Knicks ang Denver Nuggets 122-84.

Pinakamalaking tambak ito ng defending champions ngayong season.

Solido rin ang nakuha ng New York kina Quentin Grimes (19 points), Julius Randle (17) at Donte DiVincenzo (16).

Sapol nang dumating si Anunoby mula Toronto ay 11-2 overall at five-straight wins ang Knicks (28-17) na No. 4 na sa East.

(Vladi Eduarte)