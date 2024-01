Heart Evangelista nagpatutsada sa mga kalaban

Tila patutsada ni Heart Evangelista ang latest Instagram post ng libro.

Makikita nga sa IG wall niya ang bag na may libro at nakasulat ang title na…

“Don’t give the enemy a seat at your table!”

At bongga rin ang caption niya sa post na ‘yon na…

“Not today!”

Parang sinasabi nga ni Heart na huwag siyang idamay o huwag siyang kalabanin.

May mga lumabas na chismis nga na kesyo hinarang daw at hindi nakalipad ang dating glam team ni Heart, na nakasamaan nga niya ng loob.

At syempre, si Heart ang tinuturong rason o kesyo may utak ng lahat.

At syempre kanya-kanyang reaksyon ang mga netizen. May mga pabor at kontra.

May mga nagsasabi na dapat ay maintain ni Heart ang kanyang pagiging advocate for love. Na ‘yun nga raw ang name niya, kaya dapat ay panindigan niya.

Pero chika rin ng mga supporter ni Heart, na dapat matapang din si Heart, na marunong lumaban.

Heto nga ang mga chika nila:

“Not today! Not ever!”

“Yes matapang din dapat si Heart. Hindi dapat magpa-bully!”

“Ang daming abusado at ahas sa paligid.”

“Yes hindi nila deserve ang seat.”

“Sana ganito ako ka-classy makipag-away at magparinig.”

“God bless you more. Stay away from negativity!”

“Protect your heart. Always choose peace!”

Bongga! (Dondon Sermino)