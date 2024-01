Haybol nagliyab, 4 sa pamilya natusta

APAT na miyembro ng pamilya ang nasawi matapos silang makulong sa nasusunog nilang bahay sa Lucena City, Quezon kahapon nang madaling-araw.

Kinilala ng Lucena PNP ang mga ito na sina Lolit Lubiano, 72-anyos;Juanito Hernando, 65-anyos, isang person with disability (PWD); Jay Mark Hernando, 18-anyos at senior high school student; at Lyn Hernando, 8-anyos.

Nasugatan naman sa insidente ang kasama nilang si Coleng Punzalan.

Sa ulat, natutulog ang mga biktima nang sumiklab ang sunog sa kanilang bahay sa Ibarra st., Barangay 1 sa nasabing lungsod bandang alas-3:45 nang madaling-araw.

Ganap na alas-6:26 nang umaga nang ideklara ng mga Bureau of Fire Protection (BFP) – Lucena City na naapula na ang sunog.

Tumambad ang magkakasamang mga bangkay ng apat na biktima nang mapasok ng mga tauhan ng BFP ang tupok na bahay ng mga ito.

Tinatayang nasa P500,000 ang halaga ng napinsalang ari-arian. Inaalam pa ng BFP ang dahilan ng sunog. (Ronilo Dagos)