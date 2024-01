EJ Obiena sasaluduhan ng Milo sa PSA Awards

HINDI lamang isa kundi tatlong beses na pararangalan si Ernest John “EJ” Obiena sa Gabi ng Parangal ng San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (PSA).

Sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo nito, bibigyang-pugay ng Milo ang world No. 2 pole vaulter sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanya ng ‘Gold, Grit, and Glory’ award sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Ang parangal ay kumakatawan sa kahusayan, katatagan at inspirasyon sa larangan ng pole vaulting.

Ikatlo ito sa matatanggap ng 28-anyos na produkto ng Unibersidad ng Santo Tomas sa taunang pagtitipon maliban sa inaasam-asam na Athlete of the Year award at kabilang sa mga nangungunang atleta na bibigyan ng mga citation ng sports writing fraternity ng bansa na kasalukuyang pinamumunuan ni Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star.

Si Obiena ang ikalawang elite athlete na kinilala ng Milo na may parehong parangal pagkatapos ng Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz nakaraang taon.

Ang tradisyunal na gabi ng parangal na eksklusibong itatanghal ng 75-taong-gulang na organisasyon ng media ay inihahandog ng ArenaPlus, ang 24/7 sports app sa Pilipinas, at kasama ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Milo, Cignal, at PLDT/Smart bilang major sponsors, habang sinusuportahan ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, Premier Volleyball League, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

Igagawad ni Milo Sports head Carlo Sampan kay Obiena ng espesyal na karangalan.

“Isang atleta na sumasailalim sa Grit para sa hindi natitinag na determinasyon sa harap ng mga hamon, at Glory upang maging inspirasyon para sa iba,” sabi ng Milo sa isang pahayag. (Lito Oredo)