Clarin suportado ‘Bagong Pilipinas’

NAGPAPATULOY si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin sa pagsusulong ng mga progresibo at makabuluhang proyekto para sa magandang kinabukasan ng Philippine professional sports, kaya naman, kaisa ito sa mga buong pusong susuporta sa kickoff rally ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa darating na Linggo, Enero 28.

“Kayo’y makaaasa na amin pang lalong pagbubutihin ang aming serbisyong pampubliko. Kaisa ang GAB para sa Bagong Lipunan at Bagong Pilipinas,” ayon kay Clarin.

“Halina at maging bahagi ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan! Tara na at makiisa sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand, 6pm ngayong darating na Linggo, ika-28 ng Enero 2024.”

Bahagi pa rin ito sa 3XPRO advocacy ni Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ang professional sports sa Pilipinas.

(Abante Sports)