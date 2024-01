Alex Eala natisod sa quarterfinals

NABIGONG makausad ang 2022 US Open junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa singles matapos itong mabigo sa katambal sa doubles na si Darja Semeņistaja ng Latvia, 6(6)-7, 0-6, sa quarterfinal round ng WTA Necc-Deccan $50,000 ITF Pune Women’s Tennis Tournament sa Pune, India kahapon.

Maigting ang naging labanan sa unang set na inabot ng isang oras at 25 minuto sa pagitan ng 18-anyos na fifth seed at Globe Ambassador na si Eala at top seed na si Semeņistaja matapos na magpalitan sa iskor hanggang sa magtabla sa 6-6 at kinailangan na tapusin sa tiebreak.

Nagawa ng world No. 187 na si Eala na itala ang 4-2 abante sa tiebreak subalit agad na bumalikwas ang world ranked No. 142 at may career-high No. 129 na si Semeņistaja para itabla ang iskor sa 4-4.

Muling naagaw ni Eala ang unahan sa 6-5 subalit kinapos na sa laban upang ibigay sa kapares nito sa doubles ang huling dalawang puntos para angkinin ang unang set via tiebreak.

(Lito Oredo)