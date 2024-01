8 lugar sa bansa kontaminado ng red tide

NAGBABALA ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa publiko laban sa lahat ng uri ng shellfish sa walong lugar sa bansa na kontaminado ng paralytic shellfish poison (PSP) o red tide.

Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang tahong at talaba gayundin ang alamang mula sa mga baybayin ng Dauis at Tagbilaran sa Bohol, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Lianga Bay sa Surigao del Sur, San Benito sa Surigao del Norte, Milagros sa Masbate, San Pedro Bay sa Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar.

Pinag-iingat ng ahensiya ang pagkain sa nasabing mga shellfish dahil sa peligro nito sa kalusugan na maaaring humantong sa kamatayan bunsod ng pagkalason.

Nilinaw naman ng BFAR na ligtas pa ring kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimasag sa mga nabanggit na lugar basta linisin munang mabuti bago lutuin. (Natalia Antonio)