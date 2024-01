Ibinunyag ng isang transport group na marami sa kanilang mga kasamahan sa hanapbuhay ang nalugi matapos pumasok sa kooperatiba para sa franchise consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sa panayam ng CNN Philippines kay MANIBELA president Mar Valbuena, sinabi nito na halos 1,000 na ang mga jeepney driver at operator ang tumigil sa pagbiyahe dahil sa tinamong malaking pagkakautang mula nang sumapi sa kooperatiba.

Nakuha umano ni Valbuena ang datos tungkol sa kanyang mga ibinunyag mula sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines nang dumalo sa pagdinig ng House committee on transportation noong Miyerkoles, Enero 24.

Ayon kay Valbuena, batay sa datos ay nasa 30 kooperatiba o halos 1,000 jeep ang natigil sa pagbiyahe dahil sa malaking pagkakautang.

Dahil dito, inulit ni Valbuena ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan silang makapagpatuloy ng pamamasada na hindi na kailangan pang magpa-consolidate upang hindi mawala ang kanilang prangkisa.

Hindi naman aniya kontra ang kanilang grupo sa modernization program ng gobyerno sa transport sector maliban sa consolidation dahil mawawalan sila ng sariling prangkisa at mababaon pa sa utang.