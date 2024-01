Warriors emosyunal sa balik hard court

EMOSYUNAL ang unang laro ng Golden State Warriors matapos ang biglaang pagkamatay ni assistant coach Dejan Milojevic noong isang linggo.

Nagsumite si Stephen Curry ng 25 points, 8 assists, sinegundahan ng 24 points ni Klay Thompson at inambush ng Warriors ang dumayong Atlanta Hawks 134-112 nitong Miyerkoles sa San Francisco.

Limang players pa ng Golden State ang umiskor ng double figures sa pangunguna ng 25 ni Jonathan Kuminga na perpektong 11 of 11 sa field.

Sa pregame ceremony, nasa iisang linya ang players ng magkabila sa gilid ng court habang pinapatugtog ang Serbian national anthem para kay Milojevic.

Pagkatapos, isa-isang naglagay ang Warriors players ng extra jersey, may pangalan ni Milojevic sa likod na gamit niya sa warmups, sa isang pwesto sa coaching chairs. May black T-shirt din na may tatak na ‘BRATE’ – ang Serbian word para sa ‘brother’.

Sina injured Chris Paul at Gary Payton II, buong laro ay suot ang kanilang jersey na may pangalan ng assistant coach sa likod.

Inatake si Milojevic sa dinner ng team sa Salt Lake City noong Martes, namatay kinabukasan.

Binigyan siya ng tribute video sa big screen, nagkalat sa Chase Center ng mga larawan ng coach na nakangiti.

Nagsalita si head coach Steve Kerr, nasa tabi niya sina Atlanta guard Bogdan Bogdanovic at Hawks assistant coach Igor Kokoskov.

Tubong Belgrade si Bogdanovic at naglaro dati sa team ni Milojevic na Partizan. Si Kokoskov ang dating coach ng Serbian national team, kinuha niya bilang staff si Milojevic.

Umiskor si Bogdanovic ng 17 mula sa apat na 3s, may 23 si Dejounte Murray sa Hawks.

Mula long range ay combined 10 for 18 ang Splash Brothers. Nilista rin nina Curry, Thompson at Draymond Green ang 400th regular season win nilang magkakasama. (Vladi Eduarte)