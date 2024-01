Totoy comatose sa bugbog ng lasing na tatay

KAAWA-AWA ang sinapit ng isang 8-anyos na batang lalaki matapos itong mawalan ng malay o ma-comatose dahil sa sinapit na grabeng kalupitan sa lasing na ama sa General Santos City noong Martes.

Sa ulat, kritikal at inoobserbahan sa intensive care unit (ICU) ng isang ospital ang biktimang si Yuri. Nababahala umano ang pamilya nito dahil hindi pa naikakabit ang mga kailangang apparatus sa bata dahil sa kawalan ng pera,

Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek na si Roy Canlaon, 34 anyos, karpintero at residente sa Purok Templado, Barangay Fatima, General Santos City.

Sa ulat ng Fatima Police Station, lango sa kalasingan ang suspek dahil nagdiwang ito ng kanyang kaarawan at nakipag-inuman sa kanyang mga kaibigan nang mangyari ang krimen.

Inutusan umano nito ang biktima pero hindi ito agad sumunod kaya nilapitan niya ito, binugbog at saka inihagis sa lupa.

Ayon sa lola ng bata, wala siya sa bahay nang mangyari ang insidente.

Humagulgol din ito nang malaman niyang nagsalita pa ang apo at nagwika sa ama ng “Sorry and I love you Papa” habang ginugulpi siya ng ama. (Ronilo Dagos)