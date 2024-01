Terrence Romeo 50-50 sa Game 2 semifinals

Semis Game 2 Biyernes:

(Mall of Asia Arena)

4:00pm – SMB vs Ginebra

8:00pm – Magnolia vs Phoenix

HINDI pa sigurado kung lalaro na si Terrence Romeo para sa San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner’s Cup semis kontra Ginebra ngayong Biyernes sa MOA Arena.

Wala si Romeo sa 92-90 win ng Beermen sa opener noong Miyerkoles.

Ayon kay coach Jorge Gallent, inabot ng ankle injury ang kanyang gunner sa praktis.

“After nung practice namin, mahilig kasi ako mag-extra work, gagawa ako ng drills ko tapos na-sprain ‘yung ankle ko,” ani Romeo paglabas mula sa dugout ng Smart Araneta Coliseum. “May tumunog ng kaunti.”

Nilagyan niya ng ice ang sprain, nagpahinga ng dalawang araw at pumunta pa rin sa game. Sa warmup, sinubukan niya pero hindi kaya.

“I just got word now, right after the warmups that it really hurt daw,” ani Gallent sa postgame interview. “Kilala n’yo naman si Terrence, it really hurts. Terrence will play as hard as he can but it really hurts. He’s still day-to-day, and I hope he gets better Friday.”

Samantala, manipis ang 82-79 win ng Magnolia sa Phoenix sa opener ng kanilang sariling semis matchup nitong Miyerkoles.

“We just won a game, so obviously they’re gonna do all they can to win the next one,” ani import Tyler Bey na humarabas ng 23 points, 10 rebounds sa panalo.

“It’s a big game, the second one. So first we’ve gotta go with the drawing board, do better, learn from today, you know, just learn from our mistakes.”

Nambulaga ang Fuel Masters sa Game 1 nang gawing starter ni coach Jamike Jarin ang kanyang karaniwang stringers na sina Raul Soyud, Chris Lalata, RR Garcia, Raffy Verano at Ricci Rivero. (Vladi Eduarte)