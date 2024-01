State of calamity idineklara sa Davao Oriental

ISINAILALIM na sa state of calamity ang Davao Oriental kasunod ng matinding pagbaha dulot ng shearline na ikinawasak ng P113.1 milyong halaga ng mga pananim at pagkasira ng mga tahanan ng nasa 60,000 pamilya sa iba’t ibang lugar sa lalawigan.

Sa ulat, dalawa ang nasawi habang marami pa ang nasugatan sa nararanasang malawakang pagbaha sa lalawigan.

Una nang isinailalim sa state of calamity ang Davao de Oro at Davao del Norte dahil din sa malawakang pagbaha at landslide.

Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nananatili sa 16 ang bilang ng namatay dahil sa sama ng panahon habang lima ang nasugatan sa nasabing mga lugar. Aabot naman sa 79 naitalang pagguho ng lupa.

Sa kabuuan, mahigit 836,884 indibidwal o 190,113 pamilya mula sa tatlong lalawigan ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot ng shearline.

Nakapaghatid naman ang pamahalaan ng higit P66 milyong halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. (Natalia Antonio)