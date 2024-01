Dahil sa pagbaha ng mga imported¬ na sibuyas, napipilitan ang mga magsasaka na ibenta sa mas mababang presyo ang inani nilang sibuyas.

Ayon kay Federation of Free Farmers (FFF) national president Leonardo Montemayor, umaaray na ang mga magsasaka sa Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro Occidental sa baba ng presyo ng sibuyas simula nang bumaha ang mga imported sibuyas noong Disyembre.

May mga pagkakataon na binebenta na lamang ng mga magsasaka sa bayan ng Bayambang, Pangasinan ang kanilang ani sa P50 per kilo hanggang sa pinakamababang P10 per kilo.

Nakadagdag sa kalbaryo ng mga magsasaka ang pamemeste ng army worm sa kanilang pananim kaya lalong bumaba ang presyo nito.

Dahil dito, nanawagan si Montemayor sa Philippine Crop Insurance Corp. na maging pro-active sa pagkakaloob ng insurance sa mga sibuyas farmer.

Nagpatupad na ng temporary ban sa importasyon ng sibuyas ang Department of Agriculture upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak sa presyo ng mga lokal na sibuyas.

Ang suspensiyon ng importasyon ay magtatagal hanggang Mayo pero posibleng umabot pa ito ng Hulyo.