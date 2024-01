Protektahan ang Konstitusyon, ang Senado, at ang interes ng bawat Pilipino!

Noong Martes, lumagda ako sa isang manifesto ng Senado, kasama ang lahat ng aking mga kapwa senador, laban sa isinusulong na People’s Initiative para baguhin ang 1987 Constitution. Nasa manifesto na ito—na binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri—ang mga pangamba namin sa nais na pag-amyenda sa Konstitusyon, lalo na ‘yung panukalang pagsamahin ang pagboto ng Senado at House of Representatives sa isang constituent assembly.

Lahat kaming mga senador ay tutol sa People’s Initiative na ito dahil ayaw nating mawalan ng saysay ang Senado bilang isang institusyon. Ayaw nating mawalan ng boses ang sambayanang Pilipino dahil kaming mga senador ay ibinoto ng buong bansa, hindi lang ng isang distrito. Boses namin ay boses ng buong sambayanan. Kung mawawalan kami ng boses, mawawalan ng saysay ang ating demokrasya.

Ang layuning pagsamahin ang pagboto ng Senado at House of Representatives sa pag-amyenda sa Saligang Batas ay isang hakbang na magpapahina sa kapangyarihan ng Senado at pagpapawalang-bisa ng ‘checks and balances’ sa ating pamahalaan. Kailangan nating protektahan ang Senado bilang isang institusyon na kumakatawan sa bawat Pilipino at hindi sa iilan lamang. Kaya bilang miyembro ng Senado, o ang Mataas na Kapulungan sa dalawang kamara ng Kongreso ng Pilipinas, ipagtatanggol ko kung ano ang makakabuti para sa lahat.

Ang Konstitusyon ang nagbibigay-buhay sa bawat karapatan ng mga Pilipino, kaya dapat talagang ingatan natin ito. Dapat tayong maging mapanuri sa anumang pagbabago na iminumungkahi rito. Siguraduhin natin na ang makikinabang ay hindi pulitiko, kundi ang taumbayan, mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at pinakanangangailangan.

Isa pa, hindi ako sang-ayon sa kasalukuyang paraan ng pagsusulong sa People’s Initiative na kung saan minamadali ang proseso nang hindi lubusang ipinapaintindi sa taumbayan ang laman, kahulugan at epekto nito. Wala dapat pilitan dito. Lalung-lalo na wala dapat panunuhol na kapalit sa pagkuha ng kanilang mga pirma. Dapat tunay na interes ng mga Pilipino ang pairalin, hindi ‘yung interes lang ng iilan. Kung kailangang imbestigahan ang nababalitang panunuhol na ito, suportado kong maimbestigahan ito.

Karapatan, kapakanan at kinabukasan ng bansa ang palagi kong uunahin sa aking mga gawain sa loob at labas ng Senado. Kaya habang pinag-uusapan ito, tuloy pa rin ang aming pagseserbisyo sa tao at pagtulong sa kapwa sa abot ng ating makakaya.

Noong January 21, personal tayong namahagi ng tulong sa 38 residente ng Brgy. Quiot, Cebu City na naging biktima ng sunog kamakailan. Kinumusta rin natin ang kanilang kalagayan at nag-abot ng tulong bago tayo dumalo sa Sinulog sa Sugbo 2024 sa paanyaya ni Mayor Mike Rama. Para sa akin, hindi buo ang aking araw kung hindi ko man lang mabisita ang ating mga kababayang biktima ng anumang krisis. Hindi rin sapat ang aking pagdalaw kung hindi ko man lang maibsan ang lungkot ng mga nasalanta ng sunog, lalo na sa panahong nagdiriwang ang iba sa Sinulog.

Noong January 24, dumalo naman tayo sa 42nd Anniversary ng Lung Center of the Philippines — Service Awards and Recognition sa Quezon City kung saan nagpahayag tayo ng ating suporta at nagbigay-pugay sa isang institusyon na napakalaki ng ambag sa ating lipunan, lalo na pagdating sa healthcare. Bilang Chair ng Senate Health Committee, kasama si Senate Finance Committee Chair Sonny Angara at Senior Vice Chair Pia Cayetano, isinulong nating madagdagan ang budget ng LCP ngayong taon para sa Lung Transplant Program, Screening for Early Lung Cancer Detection and Treatment Program, at Biobanking for Pulmonary Diseases Project. Binisita rin natin ang Malasakit Center sa nasabing ospital. Namahagi rin tayo ng lugaw sa mga pasyente at frontliners, at grocery packs para sa mga awardees sa event na iyon. Tumulong din kami sa mga pasyenteng lumapit sa amin doon.

Nakarating naman ang aking Malasakit Team sa iba’t ibang parte ng bansa para mamahagi ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan.

Nakapaghatid kami ng tulong sa mga naging biktima ng sunog gaya ng 238 residente ng Tumauini, Isabela; 36 sa Davao City; anim sa Iligan City; 43 sa Taytay, Rizal; 47 sa Puerto Princesa City; 75 sa Muntinlupa City; 12 sa Mati City; at tatlo sa Lupon, Davao Oriental.

Namahagi rin ang aking opisina ng tulong sa mga kababayan sa Quezon City kasabay ng isang medical mission na inorganisa ni Councilor Mikey Belmonte. Nagsagawa rin ng medical mission si former Board Member Angelica Jones kung saan namahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa mga residente.

Tumulong din tayo sa mga nawalan ng hanapbuhay kabilang ang 179 sa Roxas City, Capiz kasama si Board Member Thea Reyes; 177 sa Meycauayan City, Bulacan kasama ang opisina ni Congresswoman Linabelle Villarica; 192 sa Tuburan, Cebu kasama si Mayor Aljun Diamante; at 338 pa sa Sta. Teresita, Batangas kasama sina Mayor Boy Seguinal at Vice Mayor Marie Seguinal. Ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ay pinagkalooban din ng Department of Labor and Employment ng pansamantalang trabaho.

Nitong nakaraang mga araw, dinaluhan din ng aking tanggapan ang groundbreaking ceremony ng itatayong Cauayan Super Health Center sa Negros Occidental. Sinaksihan din ng aking opisina ang turnover ng Super Health Center na itinayo sa Malungon, Sarangani, gayundin ang groundbreaking ceremony sa itinatayo sa Maasim, Sarangani. Pinasinayaan din ng aking opisina noong nakaraang linggo ang itinayong Super Health Center sa Imus City, Cavite kasama si Health Secretary Ted Herbosa.

Sa huli, bilang inyong lingkod-bayan, palagi kong isasaalang-alang ang interes ng taumbayan. ‘Yun ang pinakamahalaga sa akin. Lagi kong titiyakin na ang kapakanan ng bawat Pilipino ang uunahin. Protect the Constitution! Protect the Senate as an institution! Protect the interest of the people! Protect democracy! Protect the will of the people!