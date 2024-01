Pinay tennis ace Alex Eala martsa sa singles quarters

UMUSAD si 2022 US Open Junior champion Alexandra “Alex” Eala sa quarterfinals Huwebes matapos patalsikin ang home bet na si Zeel Desai ng India, 6-1, 6-2, sa singles competition ng ng WTA Necc-Deccan $40,000 ITF Pune women’s singles opening round sa Pune, India.

Kinailangan lamang ng 18-anyos na Globe Ambassador at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala ang isang oras at dalawang minutong laro upang makamit ang kabuuang ikatlong panalo sa torneo kabilang ang laro sa doubles para lumapit sa inaasam nitong ikalimang titulo.

Gayunman, nakaharang sa asam ng dating Rafa Nadal Academy scholar ang kapareha nito sa doubles na si Darja Semenistaja ng Latvia na may WTA rankings nitong Enero 16 na No. 142 sa mundo at may career high rankings sa WTA singles na No. 129 at No. 391 sa ITF habang nasa No. 158 sa doubles na makakatapat nito sa quarterfinals.

Tinalo ng No. 1 seed na si Semenistaja ang nakatapat na si Naho Sato ng Japan, 6-1, 6(2)-7, 6-2.

Ang No. 5 seed na si Eala ay sinimulan ang kanyang kampanya sa singles sa pagtala ng maikling trabaho sa naging tatlong beses na doubles champion sa WTA tour na Hungarian national team mainstay na si Fanny Stollar, 6-2, 6-2, sa Deccan Gymkhana nitong Miyerkoles.

“Magandang simula ng kampanya ko sa singles dito sa ITF WTT W50 Pune,” sabi ni Eala sa isang post.

Nagawa din magwagi ni Eala sa kanyang opening-round doubles kasama si Semenistaja nitong Martes, Enero 23, sa pag-ahon mula sa unang set na kabiguan laban kay Yu-Yun Li ng Chinese Taipei at Eri Shimizu ng Japan.

Habang isinusulat ang balitang iyo kahapon ay sumasabak na din ang Filipino-Latvian duo para sa semifinal spot laban sa pares nina Jessie Anney ng United States at Lena Papadakis ng Germany. (Lito Oredo)