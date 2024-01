Posibleng madaya ang resulta ng lotto, ayon sa isang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa isang public hearing sa Senado.

Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement nitong Huwebes, inusisa ni Senador Raffy Tulfo si May V. Cerelles, OIC-Manager, Information Technology Services Department ng PCSO, kung posibleng palabasin na may nanalo sa lotto kapag nagsabwatan ang mga may hawak sa root access ng lotto system.

“Halimbawa, wild imagination from the bettors. Nagsabwatan lahat, halimbawa na lang, so ‘yung may root access kaya pa ring manipulahin iyon, nag-usap-usap lahat ‘o mga chief, mga bossing, mga friendship tahimik na kayo diyan. Papalitan natin ito thru the root access, palabasin natin na may nanalo.’ Hindi n’yo ginawa iyon, wala akong binibintang, possible or not?” tanong ni Tulfo.

“Possible po,” wika ni Cerelles na tumingin muna kay PCSO General Manager Mel Robles bago suma¬got.

“Thank you, I rest my case,” ani Tulfo.

Agad namang nagpaliwanag si Robles na mala¬bong magkaroon ng ganitong scenario sa bola ng lotto ng PCSO. Si Robles ang isa sa mga opisyal na may hawak sa root access.

“Ang practice po, at 8:30 cut off na po. All bets are separated in a flush drive, stand-alone po iyon, it’s not online, so hiwalay na po iyon. For that alone hindi na po puwedeng ma-insert iyon. May stand alone na computer,” giit ni Robles sa teorya ni Tulfo.

Sa naturang hearing ay kinuwestiyon naman ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang P500 milyong jackpot sa e-lotto na hinugot sa reserve fund ng PCSO.

Nais ni Pimentel at Tulfo na malaman sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ang pangalan ng mga taong nanalo noong Disyembre at nitong Enero dahil nasa kanila ang record kung kanino kinaltas ang 20% VAT sa lotto winnings.