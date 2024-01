Pagpasa ng landmark legislation tagubilin ni Speaker Romualdez

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong Lunes ay muling nagbukas ang sesyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso matapos ang mahabang break.

Mula sa pukpukang trabaho noong Disyembre, lagare na naman tayo! Layunin nating matupad ang bilin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magpasa ng landmark legislation na magpapalakas sa ekonomiya at negosyo, episyenteng paghahatid ng serbisyo, at pagbibigay ng mabuti at maayos na pamumuhay sa nakararaming Pilipino.

Hangad din ng Kongreso na bigyang prayoridad ang mga panukala sa paglikha ng trabaho at paglaban sa inflation o pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo.

Bukod dito, determinado rin ang Mababang Kapulungan na buksan ang potensiyal ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng mabusising pag-aaral sa mga sagabal sa pagpasok ng foreign capital at investments sa bansa.

Sisiguruhin din nating matagumpay ang roll-out ng iba’t-ibang programa laban sa kahirapan tulad ng Ayuda sa Kapos sa Kita Program (AKAP), isang cash assistance program para sa mga kababayan nating kumikita lamang ng mababa sa P23,000. Tinatayang 12 milyong pamilya ang makikinabang sa programang ito.

Ipagpapatuloy din ng Kongreso ang paggamit ng oversight power upang matutukan ang iba’t-ibang isyung nakakaapekto sa sambayanang Pilipino. Kabilang dito ang pagtiyak na tama ang ginagawang paggugol sa budget ng bawat ahensiya ng pamahalaan taun-taon.

Responsibilidad ko bilang chairman ng Committee on Appropriations na tiyaking maayos ang paggastos ng pondo ng bayan. Kasama sa mga binabantayan ang underspending o mahinang absorptive capacity dahil hindi ito nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya. Nabuburo kasi ang pondo sa ilang ahensiya ng gobyerno sa halip na pakinabangan ng taumbayan.

Habang naka-break ang Kongreso, naging abala ang inyong lingkod sa pag-iikot sa kabikulan upang personal nating maihatid ang tulong sa ating mga kababayan at marinig mula sa kanila ang iba pa nilang pangangailangan.

Binisita ko ang Catanduanes Doctors Hospital sa Virac at personal na nakausap ang management ng ospital. Apektado po kasi ang kapakanan ng mga pasyente dahil atrasado ang pagbabayad ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa mga ospital. Nobenta porsiyento pa naman ng mga pasyente sa mga ospital natin ay mahihirap.

Isa ito sa dahilan kung bakit kailangan natin ang mga specialty hospital para maging tulay ng Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP na nakatutok sa mga mahihirap na pasyente.

Sinamantala ko rin ang pagkakataon na makausap ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa Catanduanes. Mahalagang maibigay sa kanila ang equipment at training na kailangan para mas epektibo at malawak ang fire awareness, safety at prevention.

Dumalo rin ako sa groundbreaking ceremony ng itatayong regional office ng Commission on Audit (COA) sa Legazpi City. Ito ay tatlong palapag na gusali na may kabuuang floor area na 1,488.24 square meters na inaasahang matatapos din ngayong taon. Isang malaking karangalan na maging bahagi ng makasaysayang kaganapan sa pagtatayo ng regional office ng COA sa Bicol.

Nagkaroon ng katuparan ang proyektong ito dahil sa suporta, malasakit at pagmamahal nina Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at Speaker Romualdez kaya naman maganda ang hinaharap nating mga Bicolano. Marami nang dumaang lider sa Kongreso, ngunit walang katulad ang pinapakita at pinapadamang pagmamahal ng ating pangulo na todo ang suporta sa mga Bicolano.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!