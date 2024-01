Paano ka na, Jak? Barbie, David magpapakilig sa Canada

Ang bongga ng BarDa love team dahil magpapakilig sila sa mga kababayan natin sa Canada!

Dadalhin nga nina Barbie Forteza at David Licuaco ang kanilang sweetness sa Canada para sa isang show na magaganap doon sa April 2024.

Makakasama nila sa nasabing show ang mga magkasintahang Bianca Umali at Ruru Madrid at gayundin sina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose.

Wala pang detalye kung saan at kailan magaganap ang show na ididirek ni Johnny Manahan, pero marami nang Pinoy sa Canada ang excited na makita ang dalawa.

Ito ang unang pagkakataon na magsasama sina Barbie at David sa Canada kaya sey ng isang faney, “This will pressure #BarDa to be much more romantic with each other definitely.”

May ibang faney naman na nag-request kay Barbie na huwag sana nitong dalhin ang boyfriend na si Jak Roberto dahil dapat moment lang nila ni David ang pagpunta nila sa Canada.

Samantala, after nila magpunta sa Canada ay magiging busy na ang dalawa sa promo ng kanilang next teleserye na ‘Pulang Araw’.

Bonggels!

(Byx Almacen)