‘P.S. I Love You’ nina Sharon, Gabby malabo pa?

Nakakaloka ang fans at supporters ng love team nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion!

Araw-araw kung mag-DM (direct message) sila sa amin sa Instagram. Kami ang kinukulit nila kung kailan nga ba ang fourth concert nina Sharon, Gabby?

‘Pag may nakita rin silang vlog na nagsasabing hindi na tuloy ‘yon ay kami na naman ang kinukulit nila.

Like just the other day lang na may nagsabing hindi na tuloy ‘yon, talagang halos magwala sila sa kasisita sa amin, ha!

Nakakaloka nga dahil kahit ang producer naman ng concert na si Nancy Yang ay wala pang sinasabing hindi matutuloy ‘yon, ‘noh?!

Ang sabi lang sa amin ni Nancy nang usisahin namin tungkol doon ay may meeting pa sila.

Hindi sinabi ni Nancy kung sino ang ka-meeting niya, pero may duda kami na lawyer ni Gabby Concepcion ang kausap niya.

Sabi kasi sa amin ng isang malapit sa aktor, ang gusto raw ni Gabby at lawyer na niya ang kausapin nina Nancy.

So sa fans, supporters ng Sharon-Gabby, hinay-hinay lang. Kalma muna at hintaying si Nancy ang magbigay ng update tungkol sa fourth concert ng ex-couple, ‘noh?!

Anyway, ang nasagap naming tsika, kung sakaling matutuloy ang next concert nina Sharon, Gabby, ang title raw nun ay ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’.

So let’s wait na lang, ha!

‘Yun na!