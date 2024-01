Over Azooming patok sa 3YO

MASUSUBUKAN ang husay ng kabayong si Over Azooming paglarga nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Patok sa mga karera tipster si Over Azooming na sasakyan ni class A rider O’Neal Cortez, makakalaban nila ang pito pang tigasing kabayo.

May distansiyang 1,200 metro, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kay Over Azooming ay sina Naughty Angel, Bright Mind, Star Of The Future, Mr. Brown, Captain Bob, Chiller at Golden Arya.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa owner ng mananalong kabayo, samantalang P4,500 ang kukubrahin ng winning breeder, mayroong P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Komento ng mga karerista sa social media, posibleng magbigay ng magandang laban kay Over Azooming sina Captain Bob na gagabayan ni Andreu Villegas at magka-kuwadrang Bright Mind at Star Of The Future.

Pasisibatin ang nasabing karera sa unang sultada, suportado ito ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Samantala, tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang dahil walong karera ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI).

Posibleng abangan din ng mga karerista ang bakbakan ng limang kabayo sa Philracom Group Based on Time race na lalarga sa pangalawang takbuhan. (Elech Dawa)